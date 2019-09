Verdachte in Zwolse vuurwerkzaak ‘wilde medeverdachte omkopen’

Tegen de 35-jarige Gerrit H. uit Raalte is vandaag 3,5 jaar cel geëist voor de illegale handel in zwaar vuurwerk. Volgens het Openbaar Ministerie poogde hij een medeverdachte om te kopen om de dans te ontspringen.

,,Als ik mijn mond hou, krijg ik 25.000 euro van Gerrit zodra ik vrijkom.’' Dit zei de 28-jarige K.S. kennelijk in een afgeluisterd telefoontje vanuit de penitentiaire inrichting. S. is medeverdachte in deze omvangrijke vuurwerkzaak. Gerrit H. ontkende deze poging zijn kompaan om te kopen. Op de derde en laatste dag van deze grote strafzaak met de naam Windkracht zat eindelijk de man in het verdachtenbankje in wiens woning de vele bestellijsten van vuurwerk, kogels en bijna 95.000 euro aan contanten gevonden zijn.

Gevaarlijk

Het was zijn vriendin die eind november 2016 het pak waspoeder gevuld met 19.500 euro aan contanten vanuit Raalte opstuurde richting Italië. Het onderscheppen van dat pakket leidde tot de inval in de woning van H. In zijn woning lag een huurcontract voor een garagebox in de Ampèrestraat in Zwolle waar vervolgens 750 kilo zwaar vuurwerk is aangetroffen. Uit filmbeelden die het OM in de rechtszaal toonde blijkt dat 70 gram, een doosje van dit spul, sterk genoeg is om een Volkswagen Golf op te blazen.

Vuurwerk als passie

,,Ik heb niks met vuurwerk te maken’', herhaalde H. een paar keer op de zitting donderdag. Hij is in 2013 al veroordeeld voor de handel in illegaal vuurwerk. Het is een passie van hem, dat wel, maar nadat hij voor die zaak is opgepakt, stopte hij meteen. Of liet hij zich juist niet weerhouden door de voorwaardelijke celstraf die hij destijds opgelegd kreeg? Dat laatste denkt de officier van justitie. En ze tilt zwaar aan dit vergrijp. Het opslaan van dergelijke hoeveelheden illegaal vuurwerk op plekken die daar niet geschikt voor zijn, levert levensgevaar op voor omwonenden.

Winsten afdragen

En weggebruikers liepen gevaar toen in het busje van S. het vuurwerk naar een zeecontainer in Zwartsluis of bezorgd werd op adressen in onder meer Emmen en Goor. Naast de celstraf wil het OM dat H. aan de Staat 142.000 euro betaald. Dat zou de Raaltenaar verdiend hebben met de vuurwerkhandel. Hij zou veel vaker contant geld naar Italië en Polen gestuurd hebben naar verkopers van vuurwerk, aldus het OM.

De advocaat van H. wees op de weifelende verklaringen van medeverdachte S. ,,De enige die consistent verklaart, is mijn cliënt.’' Volgens H. huurde hij dan wel de box in Zwolle, maar werd deze gebruikt door S. Hij had er niet eens de sleutels van, aldus de advocaat.