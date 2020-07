Verdachte is overtuigd van zijn onschuld: ‘En waar moet ik nu hulp zoeken? Nou?!’

Zwolse kunst en vormgeving via PROTO van buiten te zien

30 juni Op twintig plekken in de Zwolse binnenstad is sinds een aantal dagen en tot en met zondag 5 juli kunst en vormgeving te zien, in het kader van de derde editie van PROTO Art & Design. Tijdens deze meerdaagse expositie laten afstuderende mbo- en hbo-studenten en professionals in de kunst en vormgeving hun werk zien. Vanwege het coronavirus wel in een aangepaste vorm, zoals in de etalages van winkels en locaties als het Academiehuis en de Statenzaal.