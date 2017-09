Verdachte jongeren filmen mishandeling vrouw in Zwolse tunnel

Die konden ook de andere jongens korte tijd later op de Oldermannenlaan aanhouden. Een van hen, vermoedelijk de jongen die heeft gefilmd, is vrijgelaten maar blijft verdachte. Zijn mobieltje, waarmee de beelden van de mishandeling werden gemaakt, is in beslag genomen. De andere twee minderjarigen hebben de nacht in de cel doorgebracht en zitten nog vast.