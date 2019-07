Verdachte kruipruimtemoord Zwolle blijft vastzitten

Burger King in Zwolle opent 16 juli, La Place en KFC twee dagen later

15:05 Het Burger King-restaurant op foodcourt de Vrolijkheid in Zwolle gaat op dinsdag 16 juli open. Daarmee is het vooralsnog het eerste restaurant op het foodcourt dat open gaat. Twee dagen later serveren KFC en La Place voor het eerst. Eerder leek La Place nog veel eerder de deuren te openen, omdat de zaak al zo goed als klaar is om in gebruik te nemen.