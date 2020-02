Verdachte liquidatiepoging Zwolle weer vrij: te weinig bewijs voor langer voorarrest

Zwollenaar Merdan I. (19), die half januari is opgepakt op verdenking van een liquidatiepoging op Idris M. (26), is weer op vrije voeten gesteld. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er onvoldoende ernstige bezwaren om hem langer in hechtenis te houden; hij geldt nog wel als verdachte.

Merdan I. is op last van de Officier van Justitie vrijgekomen; dat gebeurde al op 14 februari, meldt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie. Zijn advocaat, Mariska Pekkeriet, was woensdagmiddag nog niet bereikbaar voor een reactie.

Conflict

Merdan I. was al langer in beeld bij de politie als een van de spelers rond een conflict in de Zwolse drugsoorlog, werd opgepakt nadat hij tegen een vriend had verteld dat hij de schutter was. Die vriend verklaarde dat vervolgens bij de politie. Merdan ontkende dat vervolgens weer bij de politie.

Kogelgaten

Op 22 september vorig jaar werd Zwollenaar Idris M. beschoten in de buurt van zijn woning aan de Van Disselstraat in de Zwolse wijk Stadshagen. Hij overleefde die aanslag op zijn leven ternauwernood. Eén of meerdere schutters schoten in het rond waarna in een groot aantal woningen kogelgaten werden gevonden. Zelf raakte hij lichtgewond aan een arm.

‘Die lange’