Verdachte maakt ‘excuses voor de overval’

Zwolse Kai H. trok zich af in bijzijn verbali­sant en advocaat

17:51 Het meest opvallende op de lijst van mogelijke delicten van de 26-jarige Kai H. uit Zwolle: in de verhoorkamer van het politiebureau in Zwolle zich aftrekken, in bijzijn van een vrouwelijke verbalisant en een vrouwelijke advocaat.