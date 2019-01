Verdachte man (64) pleegt zelfmoord in Zwolse gevangeniscel

Een 64-jarige man, die verdacht werd van betrokkenheid bij een hennepkwekerij en een drugslab in Zuidlaren, heeft vorige week zelfmoord gepleegd in de gevangenis in Zwolle. Dat bevestigt zijn advocaat Fabian Siccama.

De verdachte man uit Emmen zat sinds vorig jaar april in voorarrest vanwege vermeende betrokkenheid bij een lab waar crystal meth werd geproduceerd. Het lab werd 6 april ontdekt in een loods waar ook driehonderd hennepplanten en tienduizend stekjes werden aangetroffen. De man gaf toe dat hij de plantjes wel eens water gaf, maar met de synthetische drugs had hij naar eigen zeggen niets te maken.

Psychische klachten

In totaal werden zes mensen aangehouden van wie er vier werden vrijgelaten, alleen de man uit Emmen en een medeverdachte bleven vastzitten. Volgens zijn advocaat Siccama had de man het door zijn slechte gezondheid en psychische klachten erg zwaar in de cel. De raadsman pleitte er meerdere malen voor om zijn cliënt vrij te laten, omdat de man zou lijden aan een longziekte en een post-traumatische stress-stoornis.

De rechtbank in Assen vond de zaak echter te ernstig en willigde het verzoek niet in. Een beslissing die het gerechtshof in Leeuwarden bekrachtigde vorige week dinsdag. De man werd een dag later levenloos aangetroffen in zijn cel.