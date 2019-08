Verdachte mishandelingen vrouw verschijnt niet voor rechter

De rechtbank had juist op de vorige zitting een ‘bevel medebrenging’ gelast, wat wil zeggen dat de verdachte door de politie naar de rechtszaal gebracht wordt. Want de verdenking waarvoor de 27-jarige Roelof G. uit Deventer vastzit, is ernstig.

Mishandeld

Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij tussen januari 2017 en maart 2018 zijn ex-vriendin zeer regelmatig lastiggevallen en mishandeld. Ze werd geschopt, geslagen, bij de keel gegrepen en herhaaldelijk met de dood bedreigd. G. heeft de ten laste gelegde feiten deels bekend. Hij had donderdag ook gewoon in de rechtszaal gezeten als het busje dat naar hem onderweg was gewoon was doorgereden. Want de Dienst Vervoer en Ondersteuning van het ministerie van Justitie en Veiligheid maakte rechtsomkeer na een telefoontje dat G. afzag van zijn aanwezigheid in de rechtszaal. De verdachte heeft namelijk het recht te verschijnen maar verplicht is dat doorgaans niet. In deze zaak was die plicht er, door het bevel medebrenging, juist wel.