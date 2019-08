Verdachte molotovbranden Zwolle blijft in de cel, ook voor zijn eigen veiligheid

Zwollenaar Melvin H. blijft voorlopig in de cel vanwege betrokkenheid bij twee brandstichtingen in Zwolle in maart van dit jaar. Twee avonden na elkaar werd met molotovcocktails brand gesticht of een poging daartoe gedaan. De rechtbank boog zich donderdag opnieuw over de zaak. Deze zomer zijn twee medeverdachten aangehouden. De relatie tussen het trio ligt gevoelig, bleek tijdens de rechtszaak.

De eerste brand ontstond op vrijdag 29 maart bij de woning van Lourens Dinkelberg aan de Berkumstraat in Dieze. Een dag later mislukte een poging tot brandstichting bij het huis van zijn vader aan de Alm in de Aa-landen. In beide gevallen werd een molotovcocktail (brandbom) gebruikt. Dat het in de Aa-landen goed afliep was te danken aan alerte buurtbewoners die de dader wegjoegen.

In april werd de 26-jarige Melvin H. aangehouden, deze zomer volgden een 24-jarige vrouw uit Elburg en een 31-jarige Zwollenaar. Van het trio zit alleen H. nog vast - hoewel de 31-jarige ook in de cel zit, maar voor een ander delict. Volgens de officier van justitie heeft Melvin H. de poging tot brandstichting aan de Alm inmiddels bekend en verklaart hij ‘betrokken’ te zijn geweest bij de brand aan de Berkumstraat. Tijdens de zitting deden H. en zijn advocaat daar geen verdere uitspraken over, anders dan dat H. 'enkel over zijn eigen rol heeft verklaard'.

Veiligheid van verdachte

Hoewel de reclassering nog geen goede rapportage over de persoonlijkheid van H. heeft gemaakt, deed advocaat Roel van Faassen op verzoek van H. wel een verzoek om de voorlopige hechtenis op te heffen. Daar gaat de rechtbank niet in mee, onder andere vanwege de veiligheid van H. De officier van justitie maakte donderdag kenbaar dat hij zich daarover zorgen maakt. ,,We moeten hem misschien beschermen tegen andere mensen die vrij zijn en rondhangen rond de betrokkenen bij deze zaak’’, hield de officier zich enigszins op de vlakte. H. zelf denkt dat het wel meevalt met die dreiging en liet tijdens de zitting weten zelf ook geen wraakactie te hebben beraamd.

Dat de achtergronden van de zaak gevoelig liggen, blijkt wel uit de felle reactie van advocaat Roel van Faassen op het mogelijk gelijktijdig behandelen van de zaken tegen alle drie verdachten. ,,Echt no way’’, aldus de raadsman. De rechtbank snapt die reactie op basis van het dossier en gaat proberen om de drie verdachten wel op één dag te behandelen, maar gescheiden van elkaar.

Lourens Dinkelberg, slachtoffer van de brand aan de Berkumstraat, verklaarde meermaals tegen de Stentor dat hij vermoedt dat H. voor het karretje is gespannen van de 31-jarige verdachte. Die laatste heeft een ‘conflict in de relationele sfeer’ met het slachtoffer. Een van de chihuahua's van Dinkelberg overleed aan de gevolgen van de brand.