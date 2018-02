Verdachte opgepakt in zaak mishandelde Zwolse voetbaltrainer

Een 18-jarige inwoner van Dordrecht is opgepakt in de zaak van de mishandelde Zwolse jeugdtrainer Uwais Goelab. Hij werd op 14 februari voor de ogen van zijn pupillen mishandeld bij amateurclub sv Zwolle.

Een agent sloeg donderdagavond bij een andere Zwolse voetbalvereniging aan op het signalement. De alerte agent schakelde de hulp in van collega's, waarna de man even later in de boeien kon worden geslagen.

Vier tot vijf jongens van buiten de club mishandelden de voetbaltrainer vorige week woensdag op het veld van SV Zwolle. De jongens, gehuld in hoodies, sloegen Goelab op zijn rug, armen en benen met twee knuppels. De trainer kreeg ook een schop tegen zijn hoofd. Het groepje ontkwam net voordat de gealarmeerde politie arriveerde. In december werd de jeugdtrainer na een zaalvoetbalwedstrijd met vrienden ook al aangevallen. De reden daarvoor was een gebroken kettinkje.

Onderzoek