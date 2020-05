Verdachte overvaller van casino bij stadion PEC Zwolle blijft met ‘stemmen in zijn hoofd’ in de cel

De verdachte van een overval op Jack’s Casino bij het stadion van PEC blijft voorlopig vastzitten, zo besloot de rechtbank in Zwolle woensdag. De man zei op de zitting dinsdag gek te worden van stemmen in zijn hoofd. ,,Die zeggen me dat ik mijn moeder moet doden.”

De 22-jarige Chams van Z. stond in de nacht van 11 op 12 maart 2019 met een pistool voor de neus van een medewerker van het casino. Op de zitting twee maanden terug zei hij dat het een ingeving van hem was. Hij had slechts 50 euro nodig om wiet te kopen. De baliemedewerkster verstond hem niet en verstijfde, waarna Van Z. onverrichter zake vertrok.

In september werd Van Z. herkend en opgepakt. Hij zat drie maanden vast waarna hij zijn strafzaak in vrijheid kon afwachten. Hij moest zich daarbij echter aan een reeks voorwaarden houden. Die lapte hij aan zijn laars, stelde de Officier van Justitie dinsdag. Dat was de reden dat Van Z. opnieuw vast kwam te zitten.

Pieter Baan Centrum

En dat duurt langer dan hem zint. De verdachte moet naar het Pieter Baan Centrum ter observatie, maar mede door de coronamaatregelen is daar nog maar de helft van de reguliere plaatsen beschikbaar. De al forse wachttijd van weken is dan ook flink verlengd. ,,Stemmen in mijn hoofd zeggen me dat ik mijn moeder moet doden. Het gaat niet goed met mij’', zei Van Z.

Opvallend genoeg vroeg hij de rechters om vrijlating zodat hij bij zijn moeder kan blijven. Hulp krijgt hij dan van zijn familie. ,,Die stemmen in zijn hoofd maken me niet echt gerust’', zei de officier van justitie. Hij verzette zich tegen het vrijlaten van Van Z. ,,Ik heb er zelfs geld voor over om vrij te komen’', zei Van Z. met vragende ogen.