Verdachte poging verkrachting in Park Wezenlanden langer in voorarrest

Dat heeft de rechtbank in Zwolle dinsdag bepaald bij een zitting over zijn strafzaak. De man zou die dag, rond 9 uur 's ochtends een vrouw die daar wandelde hebben aangesproken en vervolgens de bosjes vlak bij de vijver in het stadspark in hebben getrokken. Daar probeerde hij haar te verkrachten; ook stompte hij het slachtoffer dat zich hevig verzette, op haar hoofd. Een toevallig passerende hondenbezitter hoorde de vrouw schreeuwen, ging kijken en greep kordaat in. M. werd daar ter plekke opgepakt.