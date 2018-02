Verdachte rond vermissing en dood Zwollenaar (38) morgen voorgeleid

De 40-jarige Zwollenaar die is aangehouden in verband met de vermissing en dood van zijn 38-jarige plaatsgenoot wordt morgen voorgeleid voor de rechter-commissaris. Die bepaalt of de verdachte langer vast blijft zitten.

Dat meldt de politie vandaag. Ook bevestigt de politie nu dat het stoffelijk overschot dat werd gevonden in een woning aan de Van Zuylenware in Zwolle-Zuid van de 38-jarige vermiste Zwollenaar is. Gisteren bevestigde de familie van de man dit al aan de Stentor.

Na het horen van onder andere getuigen, een buurtonderzoek en aanvullend rechercheonderzoek hield de recherche de 40-jarige verdachte aan. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van het slachtoffer.

Maatregelen

Het rechercheonderzoek op de locatie Van Zuylenware gaat vandaag verder. In de loop van de avond of uiterlijk dinsdag zullen een deel van de maatregelen op straat, zoals hekken en zwarte schermen, worden teruggebracht tot maatregelen in de woning zelf.

Vragen

In de buurt worden veel vragen gesteld naar aanleiding van het onderzoek. De politie kan of wil deze niet allemaal beantwoorden. 'Het onderzoek bevindt zich nog in een eerste fase. Daarbij is het veelal onduidelijk wat er precies is gebeurd', stelt de politie in een persbericht. 'Die vragen moeten voor een belangrijk deel door uitvoerig forensisch onderzoek worden beantwoord. Dat onderzoek kun je maar één keer goed doen.'