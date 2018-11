Verdachte steekpartij in Zwolse woning blijkt tbs’er

Dat bleek donderdag uit de zitting in de rechtbank in Zwolle.

Lees ook Man (34) gewond bij steekpartij in Zwolse woning Lees meer

Zijn vriendin had eerder een relatie met het latere slachtoffer. Deze man had echter een contact en gebiedsverbod, beweerde verdachte André M. op de zitting. Volgens M. was dat omdat de vrouw door de aangever met een schroevendraaier in haar zij was gestoken. Toen de aangever volgens hem met een mes voor de deur van het huis van zijn vriendin stond, greep M. in. ,,Ik laat niet de deur open om haar maar weer te laten mishandelen.’’

De steekpartij had plaats in een woning in de wijk Stadshagen. De verwondingen waren niet levensbedreigend, zei de officier van justitie, maar rechtvaardigden wel een verdenking van zware mishandeling.

M. liep op het einde van een terbeschikkingstelling. De tbs was onder voorwaarden beëindigd. In Utrecht is volgende maand een zitting die gaat over deze tbs. Mogelijk moet M. opnieuw behandeling ondergaan.

Zijn advocaat Fabian Siccama verzocht donderdag de Zwolse rechters om zijn cliënt op vrije voeten te stellen. M. kan dan in het kader van de nog lopende tbs in een kliniek worden opgenomen. ,,Laten we geen tijd verliezen.’’ Ook verzocht hij tot het horen van getuigen en van de aangever. Hij wil dat ze geconfronteerd worden met het scenario van noodweer zoals geschetst door M. De rechtbank wees het verzoek tot nader horen van de getuigen toe. Wel blijft M. vastzitten.