Verdachte treinverkrachting geeft ontucht toe

Adam V.B. geeft het toe, als de rechtbank lang doorvraagt. Ja, in die rijdende trein richting Deventer en Zutphen had hij seks met een minderjarig meisje. Maar dat hij als 20-jarige het 12-jarige slachtoffer dwong, dat ontkent hij deze vrijdagmiddag.

Adam V.B. (23) kreeg in de media de naam treinverkrachter. V.B. werd in juli aangehouden in Spanje, waar hij naartoe vluchtte. Zodoende ontliep hij zijn voorlopige gevangenneming. Al ontkent zijn advocaat dat hij op de vlucht was voor de politiecel. Advocaat Bo Tieman: ,,Vluchten... Het is een begripskwestie. Hij wilde inderdaad even weg van de situatie, zat inderdaad in Spanje. Maar niet omdat hij angst had aangehouden te worden en daarom voor altijd weg wilde blijven.’’

Omdat V.B. in 2015 een meisje van 12 jaar verkrachtte volgens de Rechtbank Zwolle, kreeg V.B. een celstraf van vijf jaar. De verkrachting vond plaats in een toilet van een trein, die vanaf Zwolle in de richting van Zutphen reed, zo achtte de Rechtbank bewezen. Voordat de Zwolse rechter uitspraak deed, was V.B. al vertrokken naar Spanje. Dat kon omdat V.B. – tot ontsteltenis van de ouders van het slachtoffer – niet in voorarrest zat. In juli werd de veroordeelde en gevluchte V.B. aangehouden door de Spaanse politie. Spanje leverde hem daarna uit aan Nederland. ,,Ik zat in Spanje omdat ik daar familie heb wonen, die ik wilde bezoeken’’, vertelt V.B..

Vanuit de gevangenis in Zaanstad is V.B. deze vrijdag vervoerd naar Zwolle. In de rechtszaal is ook het slachtoffer aanwezig. Destijds twaalf, nu is ze vijftien jaar. Wanneer de rechter de feiten behandelt en V.B. roept dat het slachtoffer zelf seks wilde, breekt ze. Ze loopt snikkend de zaal uit en keert later terug met zakdoekjes in haar handen. Die blijft ze deze middag nodig hebben.

V.B. zegt dat hij met het meisje afsprak omdat hij haar wilde betrekken in zijn criminele handel. Hij had gestolen spullen als horloges, die moest zij verkopen aan een Zwolse juwelier. ,,Meisjes komen betrouwbaarder over.’’ Als dat de insteek was, waarom nam hij dan met het slachtoffer de trein in de richting van Zutphen? Houdt de hoge raad hem voor. ,,Ja, verkopen in Zwolle leek me toch niet handig.’’ Hij wilde uiteindelijk een juwelier, in een andere stad, vervolgt hij.

Het slachtoffer verklaarde eerder dat V.B. haar op station Zwolle ineens in de intercity duwde richting Roosendaal. Ze sprak met hem af, zei ze, omdat V.B. via app-gesprekjes voorspiegelde dat ze snel geld kon verdienen door mee te helpen mobieltjes te verkopen.

V.B. zegt dat ze vrijwillig instapte. Ook zou ze vrijwillig zijn meegelopen naar het toilet. Lezing van het slachtoffer is dat zij onder bedreiging van een mes in het toilet tot seks gedwongen werd. De verschillen in verhalen van de eerdere rechtszaak keren weer terug.