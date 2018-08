Verdachte van bezit wapen en drugs komt vrij

Het gaat om een groter onderzoek, zei de officier van justitie donderdag in de rechtszaal, waarin meerdere personen verdacht zijn. Naast H. zou zeker nog een persoon vastzitten. Anderen zijn eerder al op vrije voeten gesteld, zei advocaat Kees Kok. Zijn cliënt wordt ervan verdacht op 2 of 3 mei een geweer te hebben overgedragen aan een van de andere verdachten. In juni werd in zijn woning meer dan een kilo hennep aangetroffen.

Voorwaardelijk

Andere verdachten verschijnen in oktober voor het eerst voor de rechter. In december is een grote regiezitting voor alle verdachten gepland, zei de officier van justitie, die verder niet op het onderzoek inging. Ze vond dat vanwege de ernst van de feiten en het gevaar op herhaling H. vast moet blijven zitten. Advocaat Kok was een andere mening toegedaan. H. zit al drie maanden vast. ,,Op bezit en het overdragen van een niet-automatisch vuurwapen staat drie maanden. Meer niet.'' De reclassering schreef in een rapport dat het gevaar dat H. opnieuw over de schreef gaat, gemiddeld is. Om herhaling te voorkomen zou een fors deel van de straf voorwaardelijk opgelegd moeten worden.