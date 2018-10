Verdachte van dood Hattemse Dwoëny op wachtlijst bij Pieter Baan Centrum

Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens een proforma-zitting in de rechtbank in Zutphen. Loetje K. die gevangen zit in Zaanstad, was zelf aanwezig bij de rechtszaak maar sprak geen woord. In de zitting, die welgeteld zeven minuten duurde, werd bekend gemaakt dat K. op 15 november wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Verwacht wordt dat hij daar voor onderzoek tot eind december zal zitten.