Verdachte van drugshandel, die bij Zwolse basisschool werd gearresteerd, weer op vrije voeten

De man die in mei van dit jaar onder de ogen van leerlingen van de school van zijn zoontje in Zwolle is gearresteerd, komt op vrije voeten. De rechtbank in Zwolle besloot de voorlopige hechtenis van S. G. (24) op te heffen, omdat er tot nu toe te weinig belastend materiaal in zijn dossier ligt. Justitie verdenkt hem van wapenbezit en drugshandel.

De man werd in de middag van 15 mei bij de basisschool de Werkschuit aan de Rijnlaan in de boeien geslagen. De politie liet destijds weten dat de man mogelijk vuurwapengevaarlijk was en dat ze geen andere keus had dan de jonge vader bij de school te arresteren.

Oprolactie

De arrestatie maakte onderdeel uit van een oprolactie naar een drugsbende, na een onderzoek dat vele maanden heeft geduurd en waarbij onder meer gebruik is gemaakt van telefoontaps en observaties.

Donderdag kwamen de eerste zeven verdachten voor de rechter, maar het onderzoek is nog lang niet afgerond, liet de officier van justitie weten. Nog vorige maand zijn er nieuwe verdachten aangehouden. De mannen die nu voorkwamen worden verdacht van handel in cocaïne, xtc, amfetamine en ook in verslavende geneesmiddelen zoals oxazepam. Een aantal van hen zou ook wapens en munitie voorhanden hebben gehad.

Persoonlijke omstandigheden

Behalve G. komt ook R.B. (41) vrij, bij hem wordt het voorarrest geschorst vanwege persoonlijke omstandigheden. Hij lijkt een wat mindere rol te hebben in het geheel: bij hem werd alleen 237 gram amfetamine aangetroffen, alsmede een balletjespistool dat hij naar eigen zeggen op de kermis heeft gewonnen.

De andere verdachten blijven voorlopig in de cel. De advocaten van de vier verdachten die voor de pro formazitting zijn verschenen tasten vooralsnog in het duister over de rolverdeling en wie nou hoofdverdachten zijn. Mogelijk is dat de 51-jarige H.W. uit Zwolle. De andere mannen komen uit ook uit Zwolle en verder uit IJsselmuiden, Kampen en Hattemerbroek.

Einddossier

De officier van justitie verwacht dat het onderzoek pas eind dit jaar is afgerond. Pas daarna kunnen de advocaten op basis van het einddossier echt aan het werk en onderzoekswensen indienen. Een inhoudelijke zitting zal op dan op zijn vroegst pas in de zomer van volgend jaar plaats kunnen vinden. Omdat het onderzoek nog steeds in volle gang is, kan het Openbaar Ministerie er niet veel meer over vertellen.