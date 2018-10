Verdachte van liquidatie op Zwolse rapper Makka blijft in de cel

Tweede locatie Zwolse The Great Escape gaat waarschijn­lijk in december open

13:35 De tweede locatie van het Zwolse The Great Escape gaat waarschijnlijk in december open, laat directeur Laurens van Laar weten. De bezwaartermijn op de vergunning is verstreken en dat betekent dat een nieuwe locatie aan de Burgemeester Drijbersingel geen probleem is.