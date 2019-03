Verdachte van mishandeling uit Zwolle verraadt zichzelf met ochtendduik in Friese vaart

Overval Assendor­perstraat geen aanleiding voor veilig­heids­maat­re­ge­len

13:43 De overval op de Op=Op Voordeelshop in de Assendorperstraat is voor de winkeliersvereniging geen aanleiding om de beveiliging in de straat op te schroeven. Wel zou de politie meer zichtbaar mogen zijn in de straat.