Verdachte van moord op actrice Raifa in Zwolle seinde zelf agenten in: ‘Ik heb mijn vriendin doodgemaakt’

Moordzaak Syrische actrice Raifa in Zwolle wacht nog op ‘cruciaal rapport’ over verdachte Waël

Wat gaat er om in het hoofd van moordverdachte Waël D. uit Zwolle? De man wordt ervan verdacht in maart de Syrische actrice Raifa Al-Riz te hebben gedood in haar woning in Zwolle. In de rechtszaak tegen D. is het wachten op een ‘cruciaal rapport’ naar zijn persoonlijkheid.

30 november