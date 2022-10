Verdachte wil zijn rivaal in Zwolle wakker schudden. Dat lukt met drie cobra’s prima

Boer (18) uit Grafhorst krijgt werkstraf voor in fik steken hooibaal bij wegblokka­de in Zwolle: ‘Ik wilde trekkers kijken’

Een 18-jarige boer uit Grafhorst heeft een werkstraf gekregen voor het in de brand steken van een hooibaal in een berm van de A28 bij Zwolle. ,,Ik wilde met twee anderen trekkers kijken”, zegt de man over zijn aanwezigheid bij een blokkade van de snelwegoprit. ,,Ik zat met een aansteker bij de hooibaal, maar vuur kwam er niet.”

7 oktober