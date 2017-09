Verdachte woninginbraak aangehouden in Zwolle

NVWA neemt vogels in beslag op beurs IJsselhallen Zwolle

19:43 Bij de vogelmarkt in de Zwolse IJsselhallen heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) afgelopen weekeinde tientallen vogels in beslag genomen. De dieren waren verkeerd geringd of hadden gemanipuleerde pootringen.