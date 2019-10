Verdachte Zwolse kruipruimtemoord blijft in cel

Onderzoekers van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kunnen niet uitsluiten dat Zwollenaar Deniz Guldogdu zichzelf doodschoot en dus niet werd omgebracht door zijn boezemvriend Mark de G. Dat stelden de advocaat van De G. en het Openbaar Ministerie vanochtend in de rechtbank in Zwolle. De verdachte blijft nog wel vastzitten.

Het ging om een nieuwe zitting rondom de zogenoemde Zwolse kruipruimtemoord. Guldogdu raakte in februari 2018 vermist na een bezoekje aan De G. Familieleden sloegen na enkele dagen alarm en begonnen een grote zoektocht. Ook verdachte De G. deed aan die zoektocht mee. Meer dan een week na de vermissing biechtte de verdachte op dat zijn kameraad in zijn woning gestorven was en dat hij in paniek het lichaam in stukken had gehakt. De G. vertelde dat telefonisch aan zijn ex-vriendin. Die gaf de informatie vervolgens door aan de familie van Guldogdu.

Pistool

Na die tip pakte de politie De G. op en werd zijn woonhuis hermetisch afgesloten voor onderzoek. In de kruipruimte van het huis werden meerdere plastic zakken met lichaamsdelen van Guldogdu gevonden. Veel familieleden van het slachtoffer denken dat De G. hem vermoord heeft, maar die ontkent al sinds zijn eerste verhoor. Volgens hem pleegde zijn vriend zelfmoord. Daarna zou hij in paniek het lichaam verstopt hebben en ook het pistool haalde hij uit elkaar en dumpte hij in het water. En een bebloede bank bracht hij naar de stort.

Justitie liet tijdens een eerdere zitting weten dat er niet genoeg bewijs is voor moord of doodslag. Daarom werd alleen 3 jaar cel en tbs voor het kwijtmaken van het lichaam en wapenbezit geëist. Aan het eind van die zitting bracht advocaat Richard Korver, die de nabestaanden van Guldogdu bijstaat, een nieuw rapport in. Daaruit zou blijken dat het schot van grotere afstand afgevuurd moest zijn, dan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) had berekend. Een deskundige kwam tot die conclusie na het bekijken van onder meer de schotwond.

Afstand van schieten

De afstand van schieten kan essentieel zijn in deze zaak. Als het schot van een afstandje is afgevuurd, dan kan Guldogdu onmogelijk zichzelf hebben doodgeschoten. Justitie vond het nieuwe rapport interessant genoeg om het NFI opnieuw naar de zaak te laten kijken. Dat is de afgelopen maanden gebeurd. Het NFI concludeert nu dat het nieuwe rapport ‘problematisch’ is en blijft bij het eerdere standpunt dat Guldogdu ook zichzelf kan hebben omgebracht.