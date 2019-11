Verdachten mishandeling 22-jarige Zwollenaar vastgelegd op camera

De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht. Zij is namelijk op zoek naar getuigen, een groepje jongeren dat tijdens de mishandeling is weggelopen. Ook zij zijn te zien op de camerabeelden uit de Zwolse binnenstad, die worden geanalyseerd.

Alcohol

De Zwollenaar werd in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar mishandeld na een avondje stappen met vrienden in het centrum van Zwolle. Dat gebeurde voor winkelcafé Engel aan de Grote Markt. De 22-jarige weet zich heel weinig te herinneren, volgens de politie omdat hij ‘behoorlijk onder invloed van alcohol’ was. De man heeft inmiddels aangifte gedaan van mishandeling.

‘Zonder enige aanleiding mishandeld’

De moeder van de 22-jarige deed gisteren haar verhaal aan de Stentor. Volgens haar werd haar zoon zonder enige aanleiding mishandeld. Of dat inderdaad zo is, kan de politie nog niet zeggen. Politiewoordvoerder Chantal Westerhoff: ,,Hij heeft zelf heel eerlijk gezegd dat hij heel veel had gedronken, maar ook dat hij geen ruziezoeker is. Daarom is het zo belangrijk dat de getuigen zich zo snel mogelijk melden. Ik kan nu niet zeggen of zijn verklaring ook de manier is waarop het is gegaan.’’

De moeder laat vandaag weten dat haar zoon na de mishandeling ‘niet zichzelf’ is. Hij moet volgens haar worden geopereerd aan zijn oogkas. ,,Die is op meerdere plekken gebroken.’’ De jongen zelf wil zijn verhaal niet doen, hij en zijn moeder willen niet met hun naam worden genoemd.

Getuigen van mishandeling

Volgens de politie zijn er getuigen van de mishandeling. ,,Op de camerabeelden zien wij jongelui zitten vlakbij het standbeeld van de Engel (op de Grote Markt, red.). Zij zijn getuigen geweest van het gebeuren, maar zijn tijdens de mishandeling weggegaan zonder het slachtoffer te helpen’’, zegt politiewoordvoerder Westerhoff.

Betrouwbare getuigen

Of het slachtoffer aan zijn lot werd achtergelaten, wil Westerhoff niet zeggen. De politie was snel ter plaatse, maar de woordvoerder kan niet zeggen wie het incident meldde. Ook niet of zijn vrienden, met wie hij uit was, bij de mishandeling aanwezig waren. Omdat ook zij volgens Westerhoff onder invloed waren, is de politie dringend op zoek naar betrouwbare getuigen. Daarom wil de politie de jongeren die op de beelden te zien zijn ‘heel graag’ spreken. Zij kunnen mogelijk helpen bij de identificatie van de verdachten.

Getuigen of mensen met tips kunnen zich melden bij de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook 0800-7000.