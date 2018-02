Verdachten schietpartij Zwolse wijk Stadshagen langer vast

Woordvoerder Tineke Zwart van het Openbaar Ministerie laat weten dat het onderzoek naar het schietincident nog volop gaande is. Over mogelijke motieven of scenario's wil ze daarom geen uitspraken doen. Vooralsnog is er geen relatie bekend met eerdere incidenten.

In de nacht van 23 op 24 januari werden schoten gelost in het straatje Biezenknoppen aan de rand van Stadshagen. Meerdere auto's raakten beschadigd. Buurtbewoners verklaarden acht of negen schoten te hebben gehoord, maar de politie doet daar geen uitspraken over. Op wie of wat er werd geschoten, is ook niet bekend gemaakt.