Verdachten uit trein bij Zwolle vrijgelaten

video Trein bij Zwolle werd ontruimd na ‘opmerking van verdachte over explosief’

6 januari De twee mannen die vanmiddag door een arrestatieteam in een trein zijn aangehouden, zouden een verdachte opmerking over de mogelijke aanwezigheid van een explosief in de trein hebben gemaakt. Een medepassagier hoorde de opmerking van een van de mannen op het station in Emmen, en belde vanuit de trein met de politie.