Verdachten Zwolse steekpartij weer vrij

Arts uit Hattem staakte zwemtocht Van der Weijden: 'Emotie kwam pas na de beslissing'

20 augustus De beslissing om Maarten van der Weijden de zwemtocht te laten staken was niet moeilijk, maar de consequenties van dat moment hakten er wel in. Dat vertelt Marco Blanker. De Hattemer, huisarts in Zwolle, begeleidde met twee artsen van defensie de langeafstandszwemmer tijdens zijn race. ,,Doorgaan kon niet meer, maar daarna kwamen de tranen.’’