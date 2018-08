Verdeeldheid over 'bomactie' Stegeman. En: opvallende vermissingszaken uit deze regio

Personeel ABN Amro Zwolle kiest: meeverhui­zen of vertrekken

19:05 Een half jaar nadat ABN Amro bekend maakte dat het klantcontactcentrum vertrekt uit de IJseltoren in Zwolle, is zo'n veertig procent van de activiteiten al verplaatst naar andere centra in het land. Hoeveel werknemers willen meeverhuizen, wordt eind dit jaar duidelijk. Het gaat om driehonderd arbeidsplaatsen, laat woordvoerder Jeroen van Maarschalkerweerd weten.