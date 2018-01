Verdwijnt de vieze, oude brommer uit Zwolle?

pollTot een verbod komt het nu nog niet, maar gisteravond is in de politieke arena het zaadje geplant dat ook in Zwolle kan leiden tot het verbannen van vieze scooters en brommers.

In navolging van steden als Amsterdam en Rotterdam moet ook Zwolle de strijd aangaan met oude, vervuilende brommers en scooters. Die oproep deden oppositiepartij GroenLinks en coalitiepartij D66 gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering. Hoewel wethouder Michiel van Willigen (ChristenUnie) de invoering van een dergelijk verbod wat ver vindt gaan, neemt hij de suggestie wel mee in het plan hoe Zwolle in de toekomst om moet gaan met vervoer in de stad. Of daarbij een verbod op vieze tweewielers hoort, wordt niet eerder dan dit najaar duidelijk.

,,Oude scooters leiden tot een overdosis fijnstof. De luchtkwaliteit als gevolg van de A28 is op een aantal plekken in Zwolle al niet optimaal", verduidelijkt GroenLinks-raadslid Remko de Paus zijn initiatief. Hij wil dat de wethouder met gezondheidsorganisatie GGD en de Fietsersbond in conclaaf gaat over mogelijke maatregelen, zoals een gebiedsverbod voor vervuilende scooters en brommers, een subsidie voor de aanschaf van een elektrisch alternatief en/of een sloopregeling voor oude voertuigen.

Brandbrief

Ruim veertig medici schreven vorige maand een brandbrief aan de Tweede Kamer en het kabinet over het gevaar van scooters en brommers. Die werden bestempeld tot een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.

Amsterdam wil sinds begin dit jaar brommers en scooters die gebouwd zijn voor 2011 niet meer in de bebouwde kom en in Rotterdam krijgen eigenaren een premie van 300 euro als ze hun tweewieler laten slopen. Zover is het in Zwolle nog niet, maar De Paus is tevreden met de toezegging van de wethouder dat hij deze suggestie meeneemt in het totale plaatje.

Aly van der Vegte van coalitiepartij VVD bestempelt het GroenLinks/D66-voorstel daarentegen als 'discriminatie van mensen die op hun eigen manier vervoer willen aangaan in Zwolle'. Ook William Dogger van oppositiepartij Swollwacht ziet er niets in: ,,Mensen met een kleine beurs worden de dupe door ze de brommer in de kliko te laten gooien. Er zijn andere manieren om luchtkwaliteit te verbeteren dan deze onzalige maatregel." Het initiatief wordt wel omarmd door PvdA-leider Jan Slijkhuis: ,,Iedere maatregel om fijnstof terug te dringen, lijkt ons goed."

