Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde annuleert avond in Zwolle om coronavirus

update Museum de Fundatie en MORE op slot, CODA Apeldoorn blijft vooralsnog open: ‘CODA is meer dan een museum’

17:55 Museum de Fundatie in Zwolle en Museum More in Ruurlo gaan per direct tot het einde van de maand dicht. CODA in Apeldoorn sluit niet gelijk de deuren. Premier Mark Rutte maakte vanmiddag bekend dat musea tot eind deze maand dichtgaan en dat evenementen met meer dan honderd personen worden geschrapt.