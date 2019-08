Verenigingsgevoel maakt zomers zwemmen mogelijk in Zwolle

,,Het is een bovengemiddeld seizoen”, stelt Peter Haverkort. De beheerder van het Openluchtbad komt bij van de drukte van jewelste door de warme dagen in de afgelopen weken. Dat dit seizoen tot op heden zo goed verloopt, is weinig van te merken op donderdagmiddag. Slechts een aantal mensen hebben gekozen om in een van de baden sportief baantjes te gaan zwemmen, terwijl de regen druppelt op het water. ,,Het is juist fijn dat het even wat rustiger is", moet Haverkort erkennen. ,,De afgelopen tijd waren we alleen maar bezig met de bezoekers en veiligheid regelen, maar nu hebben we weer de tijd voor administratie en onderhoud.”