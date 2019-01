Vergeet die boten maar: Zwolle krijgt een City Parade

Laat er geen misverstand over bestaan: een feestje is altijd leuk. Dat zal Niek Loman niet ontkennen. Zeker als daarmee de LHBTI-gemeenschap is geholpen. De danser, geboren in Lemelerveld en ook wel bekend als Niek lá Mon, wilde juist daarom het landelijke event Roze Zaterdag 2020 naar Zwolle halen. Maar dat mislukte. Balen natuurlijk. Vervolgens kondigde hij een Canal Parade aan; een boottocht door de gracht. Op de laatste zaterdag van augustus. In navolging van het jaarlijkse feest in Utrecht. Maar ook dat idee heeft-ie inmiddels laten varen. Mede na overleg met alle instanties. ,,Weet je, we willen contact maken met het publiek, maar de kade in Zwolle is heel hoog. Ik vrees dat er te veel ruimte zit tussen de mensen in de bootjes en de mensen op de wal. Dat werkt dus niet.’’