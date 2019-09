Vergunning is binnen, drijvend zonnepark op Bomhofsplas Zwolle mag komen

VIDEO ‘Hey, ik ben er nog!’ Redder in nood Reza slaagt maximaal bij eerste minuten in Zwolle

15 september De beloofde steun aan veelbesproken trainer John Stegeman was tegen RKC Waalwijk aanvankelijk nauwelijks zichtbaar. Totdat de ingevallen debutant Reza Ghoochannejhad PEC Zwolle met vier goals een verbluffende climax op een turbulente week bezorgde: 6-2. ,,Bij Cambuur scoorde ik ooit in mijn eerste tien seconden. Maar invallen en vier keer scoren is ook onbeschrijflijk.”