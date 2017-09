Vergunninghouders binnenstad willen hun parkeerplek terug

Zwolle stuurt ondertussen wel vaker controleurs op pad die boetes uitschrijven. Ook bekijkt de gemeente of er ‘onderborden’ kunnen komen, met een Engelstalige uitleg. Dat is een idee van de bewoners. Ze wachten echter al een tijdje op de uitvoering. ,,Als de gemeente niets doet, dan maken wij ze zelf wel,’’ zegt Bosman. Dat zou jammer zijn, vindt woordvoerster Koppert van de gemeente. Zwolle wil dit soort ‘geknutsel’ graag voorkomen: ,,Laten we niet vergeten dat de stad groeit, dat merken we aan alles. Daar horen serieuze parkeerproblemen gewoon bij. Dat is onvermijdelijk.’’