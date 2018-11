Verhalen kosten herstel gebouw X ‘zaak van lange adem‘

Gevoelig

Aannemer Trebbe BV heeft de aansprakelijkheid vanaf het begin afgewezen en blijft daarbij, zegt adjunct-directeur Geert Klein Lebbink. Wel heeft Trebbe het herstelwerk in opdracht van Windesheim uitgevoerd. ,,Natuurlijk ligt dat gevoelig, maar we hebben vooropgesteld dat de problemen in het gebouw opgelost moesten worden. Dat hebben we samen met Windesheim professioneel opgepakt.” De onveilige vloeren kwamen aan het licht na het instorten van een parkeergarage in Eindhoven. Het X-gebouw was toen al jaren in gebruik, maar nieuwe berekeningen toonden aan dat de draagkracht niet in orde was.

Daglicht

Vierdejaars studente Lisa Abeling (22) mocht het lint doorknippen. ,,Ik vond het vorig jaar verbijsterend dat we een gebouw waar je gewoon dagelijks les had, ineens niet meer in mochten. Maar we werden goed opgevangen op de campus en mochten op allerlei plekken zitten. Ik heb veel tijd doorgebracht op de eerste verdieping in het hoofdgebouw; achteraf in een stil hoekje”, zegt de studente communicatie die in februari hoopt af te studeren. ,,Wat ik wel gemist heb is daglicht. Hier in X is het één en al ramen en daglicht; dat is in de andere gebouwen heel wat minder.”