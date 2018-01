'Verhalenvertellers zijn net muzikanten'

De samenwerking met de Stadsproductie, die het verhaal over de Wilde Deerne in mei in een theaterstuk vertelt, was een logische, zegt organisator Rob Bults ,,We hebben allebei onze werkplek in de Statenzaal, in de binnenstad van Zwolle." Toch was hij was expres op zoek naar een thema waar een tegenstelling zit. ,,De Wilde Deerne is natuurlijk een meisje dat in de bossen gevonden werd en helemaal niet is aangepast aan de maatschappij. Laten we het dan ook over vrouwen hebben die juist een grote rol hebben gespeeld, en de geschiedenis veranderd hebben. Een Jeanne d'Arc bijvoorbeeld."