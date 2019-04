Verhuizing wacht voor cliënten failliete zorgorganisatie WZCO in Zwolle, onrust blijft

Zwolle herdenkt bevrijding muzikaal

14 april Met een concert van jeugdsymfonieorkest De Vuurvogel is in de Dominicanenkerk zondagmiddag de bevrijding van Zwolle herdacht. In de nacht van 13 op 14 april 1945 werd de stad bevrijd, daarbij ging de Canadese soldaat Leo Major voorop.