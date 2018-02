Verkeer Ceintuurbaan valt stil voor 'Ster van Zwolle'

N35

Tussen 13 en 14 uur komt de wielerploeg op de Ceintuurbaan. Dat is vanaf de N35 richting Hasselt. De wielerrenners rijden via de Ceintuurbaan, Oude Meppelerweg en Kranenburgweg de stad uit. Verkeer op en rondom de Ceintuurbaan heeft hier even last van. Als de wielerploeg Zwolle is gepasseerd wordt de Ceintuurbaan ter hoogte van de Oldeneelallee tot aan de Dokter van Heesweg afgesloten voor verkeer. Dat is om ongeveer 13.30 uur in de richting A28. Vanaf de A28 blijft de weg toegankelijk.