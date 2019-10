Verkeer kan weer doorrijden op A28 tussen Staphorst en Ommen

Granaat aan deurklink café Bruut in 2018 was onschade­lijk: ‘Je had er zelfs mee kunnen voetballen’

6:03 De granaat die op 10 oktober 2018 bij café Bruut aan de Voorstraat in Zwolle werd aangetroffen was echt, maar had niet kunnen ontploffen. Dat zegt eigenaar Bob Kooistra van het café precies een jaar na dato.