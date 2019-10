Verkeer muurvast op de N50 tussen Zwolle en Kampen na ongeval: andere kant op ook file

LTO Noord tegen boeren: ‘Kom maandag naar het provincie­huis in Zwolle’

12 oktober Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Noord roept haar leden op om maandag 14 oktober om 12.00 uur actie te komen voeren bij provinciehuizen, onder anderen bij dat van Overijssel in Zwolle. LTO Noord wil dat provinciale beleidsregels over stikstof tijdelijk of permanent van tafel worden geveegd. Ook bij de provinciehuizen in Arnhem en Lelystad staan acties gepland.