Verkeer ondervindt komende zaterdag hinder van wielerevenement; ziekenhuis blijft bereikbaar

indebuurt.nl Ellen en Reinout kregen voorrang op een huis toen hun apparte­ment werd gesloopt: 'Nu hebben we een tuin'

Een geluk bij een ongeluk was het toen Ellen Dijkstra (34), Reinout Dijkstra (32) en hun dochter Okke (1) voorrang kregen op een sociale huurwoning in Zwolle. Hun appartement werd gesloopt, maar daar kregen ze een huis mét tuin in Aa-landen voor terug. Het nieuwe stulpje toverden ze om tot kleurrijke boel. Een knalgele trap, rode tafel en blauwe muur: de vrolijkheid spat ervan af. “Als we het zat zijn, schilderen we er gewoon overheen.”