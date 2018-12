Verkeer op A28 op twee plekken muurvast

Ook tussen De Wijk en afrit Ommen is het raak. Daar zorgt een ongeluk voor maar liefst 45 minuten oponthoud. Er staat inmiddels een file van 15 kilometer en de linker rijstrook is dicht.

Onbekend is of er bij beide ongevallen gewonden zijn gevallen. Bij de aanrijding bij Zwolle-Zuid kwam wel een ambulance per plaatse. De auto die bij de botsing betrokken was, was achterstevoren tegen de geluidswal op de brug over de IJssel terechtgekomen.