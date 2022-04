Verkeer staat stil op A28 tussen Zwolle en Amersfoort door ongeluk

Ouderen krijgen in Zwolle voorlich­ting over ‘grootste angst’: ‘Schamen zich als ze erin trappen’

Gehackt worden door criminelen is de grootste angst van ouderen in Nederland, volgens recent onderzoek. ABN AMRO en ouderenbond ANBO organiseren in Zwolle een voorlichtingsdag over veilig internetbankieren. ,,Het overkomt pubers net zo goed, maar ouderen schamen zich eerder als ze erin trappen.’’

