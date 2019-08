Verkeersborden van bamboe geplaatst in Ten Oeverstraat in Zwolle

Video 350 Zwolse schapen schuiven op naar Stadshagen

5 augustus 350 schapen dwars door de Zwolse wijk Stadshagen. Het is een beeld dat je niet iedere dag ziet, maar voor Tjitse Terpstra is het een gewoonte. De schaapsherder nam zijn kudde mee, op pad naar een nieuw onderkomen midden in een woonwijk.