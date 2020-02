Verkeerschaos in Zwolse wijk Stadshagen na een defecte brug: mensen komen te laat op het werk

Het verkeer in de Zwolse wijk Stadshagen ondervindt al enige uren veel last van een defect aan de Mastenbroekerbrug. De brug kampt met een storing waardoor het verkeer moeilijk de wijk uitkomt.

Bewoners meldden via twitter dat er al rond 06.00 uur problemen waren en dat er een verkeersinfarct was ontstaan in de wijk, tot in de parkeergarage van het winkelcentrum dat veel last had van sluipverkeer.

Verkeersopstoppingen

Stadshagen is een snelgroeiende forenzenrijk met veel woon-werkverkeer in de ochtendspits. Verkeer dat zonder een defecte brug in toenemende mate last heeft van verkeersopstoppingen.

Wat er precies mis is met de brug, is nog onbekend. ,,We zijn aan het kijken wat er aan de hand is’’, aldus woordvoerder Sam Rademaker van de verantwoordelijke gemeente Zwolle.