Verkeerslobby presenteert Deltaplan 2030: zo blijft Oost-Nederland bereikbaar

Verdubbeling spoor

Verbetering van het spoor tussen Zwolle en Enschede is ook wat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Overijssel wil. Er wordt al jaren gesproken over de vurige wens het spoor tussen Zwolle en Wierden te verdubbelen en de perrons in Raalte en Heino aan te passen. Het Rijk is daarin bereid de helft van de totale kosten op zich te nemen. De provincie verwacht de komende jaren bovendien een reizigersgroei van 10 tot 20 procent. Nu pleit dus ook de verkeerslobby voor deze maatregelen om de spoorverbindingen in Oost-Nederland te verbeteren.