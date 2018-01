Verkeersproblemen verwacht vanwege dichte mist

Overijssel en Gelderland hebben vanavond te maken met dichte mist. Later vannacht en morgenochtend is juist in het zuiden en westen de kans op dichte mist groot. Aan het einde van de nacht is het naar verwachting in vrijwel het hele land mistig.



Morgenochtend blijft het zicht op veel plekken beperkt. Dat kan tot problemen leiden tijdens de ochtendspits. De mist is erg hardnekkig en regionaal blijft het zicht slecht tot ver in de middag.