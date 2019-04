‘Verkeersruzie’ in Zwolle loopt uit de hand: man (33) opgepakt voor poging doodslag

Oorlog op fietspad? Haal snelle en langzame deelnemers uit elkaar

8:07 Hoe maak je een einde aan de oorlog op het fietspad, waarbij razendsnelle fietsers en trage weggebruikers elkaar in de weg zitten? Maak drie verschillende fietsnetwerken. Dat plan is Windesheim-student Koen Schreurs (23) voor de Fietsersbond aan het uitwerken. Hij richt zich in eerste instantie op Zwolle.