Verkiezingsfolders uitdelen op station Zwolle? ,,We zijn hier weggestuurd.’’

VideoMonique Schuttenbeld is ernstig in overtreding. Ze staat met één teen op het terrein van de NS, pal voor het station in Zwolle. Ze heeft foldertjes van GroenLinks in haar handen om uit te delen. En dat mag niet. Vanwege die ene teen.

,,We zijn net weggestuurd’’, vertelt ze lachend. ,,Aan deze kant van de lijn is grond van de NS en die willen niet dat we hier folders uitdelen.’’ En dus trekt ze haar teen terug en staat ze weer op grond van de gemeente Zwolle. Daar mag het wel.

Het is woensdagochtend vroeg. Vroege forenzen op weg naar trein en bus pompen wolkjes adem de koude lucht in. Snor en baard van Olivier van Bekkum zijn zelfs een beetje bevroren. Hij staat met folders van D66 in handen, in de hoop de laatste zwevende kiezer te laten landen. ,,We staan hier al drie dagen’’, vertelt hij. ,,Op ongeveer 100 meter van het stembureau, dichterbij mag geloof ik niet. Gisteren zijn mensen van het CDA hier weggestuurd.’’ Vandaag gaat Nederland naar de stembus. Dat hoeft Van Bekkum aan niemand uit te leggen. ,,Mensen weten dat er vandaag wordt gestemd.’’

Volledig scherm Monique Schuttenbeld bij de 'grens' op station Zwolle. Haar rechterbeen staat op de klinkers van de NS, waar ze nét geen folders meer mag uitdelen. © Gerald Meijer/@de Stentor

Er staat al vroeg een lange rij in het stembureau op het station in Zwolle. Nog even stemmen voordat je naar je werk gaat. Martijn van de Polder sluit achteraan aan. ,,Ik moet naar Putten, voor een cursus. Vroeg weg en laat terug. Ik heb gisteren opgezocht of dit stembureau weer vroeg open is. Dat is zo. Nu kan ik vandaag wel stemmen, anders was het niet gelukt.’’ Al is dat nog even de vraag. ,,Dan moet het niet te lang duren, want ik moet wel mijn trein halen.’’

Het lukt. De mensen van het stembureau maken haast. Zo werkt dat op een plek waar forenzen aan komen rennen om de trein te kunnen halen.

Honden en vissen

Buiten staat Xaviera van der Sanden uit Harderwijk. Ze loopt een dagje mee met een nieuwe opleiding. Ze mag als Harderwijkse niet stemmen in Zwolle. Vorig jaar mocht ze voor het eerst stemmen. Dat was bij de landelijke verkiezingen. Nu het om de gemeenteraad gaat (en om het referendum rond de ‘sleepwet’) moet haar eigen stad het zonder haar stem doen. ,,Jammer. Ik ben 19, het zou de tweede keer zijn dat ik mocht gaan stemmen.’’ Vorig jaar stemde ze op de Partij voor de Dieren. ,,Want ik heb thuis veel dieren. Honden en vissen.’’